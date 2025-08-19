ऐपल ने भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ाया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल ने भारत में बढ़ाया आईफोन का उत्पादन, अमेरिका होगी आपूर्ति

क्या है खबर?

ऐपल भारत में 5 कारखानों में आईफोन उत्पादन का विस्तार कर रही है, जिसमें हाल ही में खोले गए 2 प्लांट भी शामिल है। इसका उद्देश्य अमेरिका में भेजे जाने वाले नए माॅडल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी अगले महीने लॉन्च होने वाले पहले भारत में सभी 4 आईफोन 17 मॉडल का उत्पादन कर रही है। यह पहली बार है कि जब सभी नए वेरिएंट दक्षिण एशियाई देश से ही भेजे जाएंगे।