ऐपल ने भारत में बढ़ाया आईफोन का उत्पादन, अमेरिका होगी आपूर्ति 

ऐपल ने भारत में बढ़ाया आईफोन का उत्पादन, अमेरिका होगी आपूर्ति
क्या है खबर?
ऐपल भारत में 5 कारखानों में आईफोन उत्पादन का विस्तार कर रही है, जिसमें हाल ही में खोले गए 2 प्लांट भी शामिल है। इसका उद्देश्य अमेरिका में भेजे जाने वाले नए माॅडल्स के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करना है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी अगले महीने लॉन्च होने वाले पहले भारत में सभी 4 आईफोन 17 मॉडल का उत्पादन कर रही है। यह पहली बार है कि जब सभी नए वेरिएंट दक्षिण एशियाई देश से ही भेजे जाएंगे।
प्लांट
इन प्लांटों में हो रहा उत्पादन
टैरिफ के प्रभाव को कम करने के प्रयास में ऐपल ने अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा चीन से भारत स्थानांतरित करने के बाद स्थानीय फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ा दी है। इस विस्तार में तमिलनाडु के होसुर में टाटा समूह का प्लांट और बेंगलुरु हवाई अड्डे के पास फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी समूह का उत्पादन केंद्र शामिल है। सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के प्लांट अगले 2 सालों में भारत के आधे आईफोन उत्पादन करेंगे।
निर्यात
निर्यात में हुआ इजाफा
ऐपल के भौगोलिक बदलावों के साथ भारत से आईफोन निर्यात का मूल्य काफी बढ़ गया है। पिछले 4 महीनों की अवधि में देश से 7.5 अरब डॉलर (करीब 655 अरब रुपये) मूल्य के आईफोन निर्यात किए गए। यह पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में निर्यात किए 17 अरब डॉलर (करीब 1,487 अरब रुपये) के आईफोन की तुलना में तेजी दर्शाता है। इस साल की शुरुआत में भी अमेरिका की अधिकांश मांग पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया था।