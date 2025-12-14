ISRO ने अमेरिका ब्लू बर्ड-6 उपग्रह की लॉन्च तारीख आगे बढ़ा दी है

ISRO ने अमेरिका के सबसे भारी उपग्रह की लॉन्च तारीख बदली, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े वाणिज्यिक उपग्रह ब्लू बर्ड-6 के लॉन्च की तारीख में बदलाव किया है। इस महत्वाकांक्षी भारत-अमेरिकी प्रोजेक्ट का प्रक्षेपण अब 15 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को होगा। यह बदलाव LVM3 प्रक्षेपण यान को एकीकृत करने जैसी प्रक्षेपण-पूर्व गतिविधियों में देरी के कारण हुआ है। यह भारी उपग्रह 6.5 टन वजनी है और इसे ISRO के LVM3 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा।