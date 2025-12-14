भारत AI प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है

भारत विश्व की तीसरी सबसे प्रतिस्पर्धी AI ताकत बना, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

क्या है खबर?

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश बनकर उभरा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रैंकिंग AI परिदृश्य में देश की तीव्र प्रगति को दर्शाती है। विश्वविद्यालय के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के विजुअल कैपिटलिस्ट चार्ट के अनुसार, भारत 21.59 अंकों के साथ AI के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहा, जो शीर्ष 2 देशों अमेरिका (78.6) और चीन (36.95) से पीछे है।