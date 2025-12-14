भारत विश्व की तीसरी सबसे प्रतिस्पर्धी AI ताकत बना, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
क्या है खबर?
भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश बनकर उभरा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रैंकिंग AI परिदृश्य में देश की तीव्र प्रगति को दर्शाती है। विश्वविद्यालय के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के विजुअल कैपिटलिस्ट चार्ट के अनुसार, भारत 21.59 अंकों के साथ AI के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहा, जो शीर्ष 2 देशों अमेरिका (78.6) और चीन (36.95) से पीछे है।
अंतर
अमेरिका और चीन से बहुत पीछे
अंकों में भारी अंतर इस बात को रेखांकित करता है कि अमेरिका और चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम (UK), जर्मनी और अन्य कई प्रमुख देशों से काफी आगे है। प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करने वाला टूल प्रतिभा की उपलब्धता, अनुसंधान एवं विकास, निवेश, सार्वजनिक नीति और धारणा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक प्रभाव जैसे कई कारकों पर विचार करता है।
कारण
इस कारण रैंकिंग में बढ़ा दबदबा
रिपोर्ट में मजबूत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, निवेश और बढ़ती प्रतिभाओं के समर्थन से इस क्षेत्र में देश की तीव्र प्रगति का उल्लेख किया गया है। यह रैकिंग शीर्ष वैश्विक कंपनियों की ओर से देश के AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर के निवेश योजनाओं की घोषणाओं के बाद सामने आई है। अमेजन ने 17.5 अरब डॉलर (करीब 1,575 अरब रुपये) के निवेश का वादा किया है, जो एशिया में उसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।