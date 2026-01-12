ISRO के PSLV-C62 मिशन की असफलता से कितनी सैटेलाइट का  हुआ नुकसान?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) का एक महत्वपूर्ण मिशन आज असफल हो गया है। लॉन्च के कुछ ही समय बाद ISRO को तकनीकी समस्या की आशंका हुई और तमाम प्रयासों के बावजूद मिशन अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। PSLV-C62 को आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। हालांकि, उड़ान के दौरान तीसरे चरण के अंत में आई गड़बड़ी के कारण मिशन को नुकसान हुआ।

नुकसान विदेशी सैटेलाइट्स को हुआ बड़ा नुकसान PSLV-C62 मिशन में कई विदेशी देशों के सैटेलाइट शामिल थे, जो कक्षा में स्थापित नहीं हो सके। इस मिशन के जरिए नेपाल, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और ब्राजील के कुल आठ सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे थे। यह पहला मौका है जब ISRO को किसी विदेशी ग्राहक का पेलोड खोना पड़ा है। इस असफलता से अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को नुकसान हुआ है और मिशन की व्यावसायिक सफलता पर भी असर पड़ा है।

अन्य सैटेलाइट कक्षा में नहीं पहुंचे भारत के लिए खास सैटेलाइट इस मिशन में भारत के लिए भी दो बेहद खास सैटेलाइट भी शामिल थे। इनमें LACHIT-1 शामिल है, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत का पहला सैटेलाइट था। इसके अलावा ओडिशा राज्य का पहला सैटेलाइट CGUSAT-1 भी इसी मिशन के जरिए भेजा जा रहा था। यह मिशन असफल होने के कारण ये दोनों सैटेलाइट भी तय कक्षा में नहीं पहुंच सके, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों को झटका लगा है।

