ISRO ने अरुणाचल प्रदेश में खोली नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जानिए क्या है उद्देश्य 

ISRO ने भविष्य के वैज्ञानिक तैयार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला खोली है

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और मुस्कान फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। इसका उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना ने मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उनकी जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिल सके। लैब का नाम पासंग वांगचुक सोना ISRO अंतरिक्ष प्रयोगशाला रखा गया है।