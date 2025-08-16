हैकर ने संदिग्ध लिंक भेजकर मुंबई की महिला के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया (तस्वीर: फ्रीपिक)

मुंबई की महिला के साथ हुई 18.5 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

दूध का ऑनलाइन ऑर्डर करना मुंबई की एक महिला के लिए भारी पड़ गया। हैकर ने महिला के मोबाइल में सेंध लगाकर उसका बैंकिंग डाटा चुराकर उसके खाते से 18.5 लाख रुपये पार कर लिये। पुलिस ने शनिवार को बताया कि वडाला निवासी मुंबई की 71 वर्षीय महिला के साथ ऐप पर एक लीटर दूध का ऑनलाइन ऑर्डर देने के दौरान धोखाधड़ी हुई है। महिला की ओर से FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।