मुंबई की महिला के साथ हुई 18.5 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी, जानिए क्या है मामला 

मुंबई की महिला के साथ हुई 18.5 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दूध का ऑनलाइन ऑर्डर करना मुंबई की एक महिला के लिए भारी पड़ गया। हैकर ने महिला के मोबाइल में सेंध लगाकर उसका बैंकिंग डाटा चुराकर उसके खाते से 18.5 लाख रुपये पार कर लिये। पुलिस ने शनिवार को बताया कि वडाला निवासी मुंबई की 71 वर्षीय महिला के साथ ऐप पर एक लीटर दूध का ऑनलाइन ऑर्डर देने के दौरान धोखाधड़ी हुई है। महिला की ओर से FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
मामला
कैसे की गई धोखाधड़ी?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 अगस्त को महिला को एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को दीपक बताया और दूध कंपनी का अधिकारी बताया। उसने महिला के मोबाइल पर एक लिंक भेजा और दूध का ऑर्डर पूरा करने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करने को कहा। उसने उसे कॉल डिस्कनेक्ट किए बिना लिंक पर क्लिक करने और उसके निर्देशों का पालन करने का कहा। बातचीत एक घंटे से ज्यादा चली तो महिला ने थककर कॉल काट दिया।
ठगी
कैसे चला ठगी का पता?
अगले दिन उसी व्यक्ति ने महिला से फिर संपर्क किया और कुछ और जानकारी हासिल की। कुछ दिनों बाद जब उसने बैंक खाते की जांच की तो एक खाते से 1.7 लाख रुपये निकाले जाने का पता चला। इसके बाद 2 खातों से भी पैसे पार होने की जानकारी मिली। तीनों खातों से कुल 18.5 लाख रुपये की ठगी हुई। जांचकर्ताओं का मानना है कि जालसाज ने लिंक पर क्लिक करते ही महिला के फोन को हैक कर लिया।