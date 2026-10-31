ISRO ने NVS-03 की सफलता के बाद की 5 और मिशन की घोषणा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में GSLV-F18 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। इस लॉन्च के साथ NVS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया, जिससे भारत के नेविगेशन सिस्टम को एक महत्वपूर्ण अपडेट मिला है।

इस कामयाबी के बाद ISRO ने मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कम से कम 5 और लॉन्च करने का ऐलान किया है। इनमें भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की पहली बिना क्रू वाली परीक्षण उड़ान भी शामिल है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।