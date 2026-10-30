ISRO ने भारत का नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 किया लॉन्च

ISRO ने भारत का नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 किया लॉन्च, यह क्या काम करेगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:53 pm Oct 30, 202611:53 pm

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आज (30 अक्टूबर) अपना नया नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे GSLV-F18 रॉकेट की मदद से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 11:51 बजे अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम NavIC को मजबूत करना है। इससे देश में लोकेशन और समय की जानकारी देने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।