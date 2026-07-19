ISRO की वित्त वर्ष 2027 में 7 मिशन लॉन्च करने की योजना
टेक्नोलॉजी
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 2026-27 के लिए 7 बड़े मिशनों का कार्यक्रम तय किया है। अगले लॉन्च के लिए अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं।
इनमें नए कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने के साथ-साथ, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की बड़ी तैयारियां भी शामिल हैं।
अंतरिक्ष क्षेत्र में 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ISRO अब लॉन्च की गति बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, जिसके लिए एक दूसरा लॉन्च पैड भी तैयार किया जा रहा है।
अब यह एजेंसी सरकारी और निजी दोनों तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जिम्मेदारी संभाल रही है। अगर, इस साल ये सभी 7 मिशन सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो यह वैश्विक अंतरिक्ष तकनीक में भारत की तरक्की और भविष्य की उसकी असीम संभावनाओं को दर्शाएगा।