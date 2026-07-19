ISRO की वित्त वर्ष 2027 में 7 मिशन लॉन्च करने की योजना

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ISRO अब लॉन्च की गति बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, जिसके लिए एक दूसरा लॉन्च पैड भी तैयार किया जा रहा है।

अब यह एजेंसी सरकारी और निजी दोनों तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जिम्मेदारी संभाल रही है। अगर, इस साल ये सभी 7 मिशन सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो यह वैश्विक अंतरिक्ष तकनीक में भारत की तरक्की और भविष्य की उसकी असीम संभावनाओं को दर्शाएगा।