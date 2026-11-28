इस सुविधा में गगनयान अंतरिक्ष यान और आने वाले स्पेस स्टेशन के मॉक-अप (मॉडल), एक मिशन कंट्रोल सेंटर और न्यूट्रल ब्वॉयेंसी सिमुलेटर जैसी आधुनिक तकनीकें होंगी। यह पानी के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने की तकनीक है।

भारतीय उद्योग को इसके डिजाइन से लेकर अगले 2 साल तक इसके संचालन तक की पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी।

यह सुविधा 6 एनालॉग मिशन कैंपेन को भी सपोर्ट करेगी। इससे ISRO को अंतरिक्ष में बड़ी खोजों और अभियानों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। इच्छुक कंपनियां अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं।