ISRO के सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का हॉट-टेस्ट सफल, LVM3 अब अंतरिक्ष में भेजेगा ज्यादा पेलोड

SC120 लेगा LVM3 के कोर स्टेज की जगह लेगा

यह इस सीरीज का 8वां बड़ा परीक्षण था और यह बेहद सफल रहा। इस कामयाबी से उत्साहित ISRO को अब 200 टन के पूरे थ्रस्ट वाले प्रदर्शन का पूरा भरोसा है।

नया SC120 इंजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन पर चलता है, LVM3 के कोर स्टेज की जगह लेगा। यह एक उन्नत अपर स्टेज के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे भविष्य के लॉन्च और भी शक्तिशाली और प्रभावी बन सकेंगे।