ISRO ने GSLV रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण
लेखन दिनेश चंद शर्मा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तमिलनाडु में अपने सेंटर पर आने वाले GSLV-F19 मिशन के लिए अपने क्रायोजेनिक इंजन का कामयाब परीक्षण किया। यह इंजन 200 सेकेंड तक चला।
इस सफल परीक्षण के बाद NVS-04 सैटेलाइट लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है।
क्रायोजेनिक इंजन क्यों है जरूरी?
GSLV-F19 रॉकेट NVS-04 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह सैटेलाइट भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम NavIC का हिस्सा है, जिसे आप देसी GPS भी कह सकते हैं।
दरअसल, ये दमदार क्रायोजेनिक इंजन बेहद ठंडी लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसी वजह से रॉकेट भारी सैटेलाइट्स को भी ऊंची कक्षाओं में आसानी से पहुंचा सकता है।
इस परीक्षण के सफल होने के बाद भारत अपनी नेविगेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और विदेशी सिस्टम्स पर निर्भरता कम करने के करीब आ गया है।