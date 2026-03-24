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ईरानी हैकर डाटा चुराने के लिए टेलीग्राम का कर रहे इस्तेमाल, FBI ने दी चेतावनी
ईरानी हैकर टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं

ईरानी हैकर डाटा चुराने के लिए टेलीग्राम का कर रहे इस्तेमाल, FBI ने दी चेतावनी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 24, 2026
12:56 pm
क्या है खबर?

फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) ने ईरानी सरकार के हैकर्स द्वारा साइबर हमलों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। ये हमले दुनियाभर में असंतुष्टों, विपक्षी समूहों और शासन की आलोचना करने वाले पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। पहले चरण में हैकर्स तकनीकी सहायता कर्मियों के रूप में खुद को पेश करते हैं और अपने शिकारों को टेलीग्राम के रूप में छिपी हुई दुर्भावनापूर्ण फाइल्स के लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगलाते हैं।

दूसरा चरण 

हैकर्स दूर से कंप्यूटर पर पा लेते हैं कंट्रोल

पीड़ित व्यक्ति के मैलवेयर इंस्टॉल करते ही हमले का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति टेलीग्राम बॉट्स से जुड़ जाता है, जिससे हैकर्स को उसके कंप्यूटरों पर दूरस्थ पहुंच और नियंत्रण मिल जाता है। हैकर्स अक्सर इस विधि का उपयोग वैध नेटवर्क ट्रैफिक के बीच दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए करते हैं, जिससे साइबर सुरक्षा रक्षकों और मैलवेयर-रोधी उत्पादों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

हैकर्स समूह 

इस हैकर समूह की तरफ किया इशारा 

FBI ने इन साइबर हमलों को ईरान के खुफिया एवं सुरक्षा मंत्रालय (MOIS) के लिए काम करने वाले हैकर्स से जोड़ा है। ब्यूरो ने कहा कि ये घटनाएं ईरानी सरकार के हैकर्स द्वारा शासन के भू-राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। अलर्ट में ईरान समर्थक और फिलिस्तीन समर्थक हैक्टिविस्ट समूह हंडाला का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह समूह इन हमलों में शामिल था या नहीं।

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