ईरानी हैकर टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं

ईरानी हैकर डाटा चुराने के लिए टेलीग्राम का कर रहे इस्तेमाल, FBI ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) ने ईरानी सरकार के हैकर्स द्वारा साइबर हमलों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। ये हमले दुनियाभर में असंतुष्टों, विपक्षी समूहों और शासन की आलोचना करने वाले पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। पहले चरण में हैकर्स तकनीकी सहायता कर्मियों के रूप में खुद को पेश करते हैं और अपने शिकारों को टेलीग्राम के रूप में छिपी हुई दुर्भावनापूर्ण फाइल्स के लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगलाते हैं।