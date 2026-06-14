ChatGPT को पछाड़कर रियो ने लॉन्च किया अपना AI टेक्नोलॉजी Jun 14, 2026

रियो डी जनेरियो की सरकार ने अपना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है रियो 3.5 ओपन 397B है।

यह मॉडल अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण खूब सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट में इसने पुराने ChatGPT और क्लाउड जैसे मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है।

शहर की तकनीकी टीम आईप्लानरियो ने इस मॉडल को तैयार किया है और MIT लाइसेंस के साथ इसे हगिंग फेस पर मुफ्त में उपलब्ध कराया है, ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके।