महंगा होने के बावजूद आईफोन डुओ की भारी मांग

आईफोन डुओ की भारी मांग, ब्लिंकिट पर 5 मिनट में खाली हुआ स्टॉक

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:29 pm Oct 23, 202601:29 pm

क्या है खबर?

ऐपल के आईफोन डुओ की बिक्री आज से शुरू हो गई है, जिसकी बाजार में काफी ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। यह फोन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। शुक्रवार सुबह बिक्री शुरू होने के महज 5 मिनट के भीतर ही दिल्ली-NCR में इसका पूरा स्टॉक बिक गया। ब्लिंकिट संस्थापक अलबिंदर ढींडसा ने एक्स पोस्ट बताया कि फोन की बिक्री सुबह 8:15 बजे शुरू हुई थी और 5 मिनट में खत्म हो गई।