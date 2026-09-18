भारत में आईफोन 18 प्रो सीरीज की बिक्री शुरू

भारत में आईफोन 18 प्रो सीरीज की बिक्री शुरू, स्टोर्स पर ग्राहकों की लंबी कतार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Sep 18, 202609:12 am

क्या है खबर?

ऐपल के आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री आज से भारत में शुरू हो गई है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के ऐपल स्टोर्स पर सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिली। इन सभी स्टोर्स पर ग्राहकों के लिए सुबह 8 बजे गेट खोले गए, जहां काफी उत्साह नजर आया। खरीदारी करने वालों के साथ-साथ कई लोग सिर्फ नए आईफोन मॉडल को पहली बार देखने के लिए भी उत्सुक दिखे।