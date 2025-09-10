आईफोन 17 सीरीज की भारत में कितनी है कीमत?

टेक दिग्गज ऐपल ने आज भारत में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस बार कंपनी ने 4 मॉडल पेश किए हैं, जिसमें आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर शामिल है। इनमें नए A19 चिप, बेहतर कैमरे और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नई सीरीज के सभी आईफोन iOS 26 के साथ आएंगे, जिसमें विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स मौजूद होंगे।

17 और एयर आईफोन 17 और आईफोन एयर की कीमत आईफोन 17 दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जिसका 256GB वर्जन 82,900 रुपये और 512GB वर्जन 1.02 लाख रुपये का है। वहीं, आईफोन एयर भी 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। इसका 256GB मॉडल 1.19 लाख रुपये, 512GB मॉडल 1.39 लाख रुपये और 1TB मॉडल 1.59 लाख रुपये में मिलेगा। ये दोनों मॉडल स्टाइलिश डिजाइन और नए रंगों में पेश किए गए हैं। आईफोन एयर में 6.5 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले है।

17 प्रो आईफोन 17 प्रो की कीमत आईफोन 17 प्रो को प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के लिए खास बनाया गया है। इसमें 48MP कैमरा, वैरिएबल अपर्चर और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स हैं। इसकी शुरुआती कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1.34 लाख रुपये है। आईफोन 17 प्रो के 512GB मॉडल की कीमत 1.54 लाख रुपये और 1TB वर्जन की कीमत 1.74 लाख रुपये तय की गई है। यह मॉडल 3 रंगों में उपलब्ध होगा और 12GB रैम के साथ आता है।