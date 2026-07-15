इंटेल की करीब 3,800 करोड़ रुपये की मशीन गैजेट्स के लिए बनाएगी परमाणु जितने छोटे चिप्स

इंटेल अपने अगली जनरेशन के पैंथर लेक लैपटॉप प्रोसेसर को और भी छोटा और बेहतर बनाने के लिए ASML की हाई-NA EUV लिथोग्राफी मशीन का इस्तेमाल कर रही है।

इस मशीन को 2024 में इंटेल की ओरेगन स्थित फैक्ट्री में पहुंचाया गया था। यह तकनीक लगभग परमाणु के आकार के फीचर्स प्रिंट कर सकती है, जिससे भविष्य के गैजेट्स के लिए छोटे और तेज चिप्स बन पाएंगे।

यह कदम इंटेल और ASML के बीच एक साझेदारी का हिस्सा है, जिसका मकसद यह जानना है कि करीब 40 करोड़ डॉलर (करीब 3,800 करोड़ रुपये) की यह महंगी मशीन वास्तविक चिप उत्पादन में कितनी कारगर साबित होती है।