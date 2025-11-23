एलन मस्क की एक्स पर ज्यादातर पोस्ट राजनीति से संबंधित होती हैं

एक्स पर कैसे समय बिताते हैं एलन मस्क? विश्लेषण में चौंकाने वाला खुलासा

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर उसके मालिक एलन मस्क की गतिविधियों के हालिया विश्लेषण में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। उनके एक महीने के पोस्ट का अध्ययन किया, जिसमें सामने आया कि उनमें से लगभग आधी राजनीतिक प्रकृति की थी। उन्होंने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच 1,716 बार पोस्ट किए, यानि औसतन प्रतिदिन 55 से ज्यादा किए गए। इनमें से लगभग आधे (49 फीसदी) राजनीति से संबंधित थे, जो अक्सर गौण विषय होते थे।