एक्स पर कैसे समय बिताते हैं एलन मस्क? विश्लेषण में चौंकाने वाला खुलासा
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर उसके मालिक एलन मस्क की गतिविधियों के हालिया विश्लेषण में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। उनके एक महीने के पोस्ट का अध्ययन किया, जिसमें सामने आया कि उनमें से लगभग आधी राजनीतिक प्रकृति की थी। उन्होंने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच 1,716 बार पोस्ट किए, यानि औसतन प्रतिदिन 55 से ज्यादा किए गए। इनमें से लगभग आधे (49 फीसदी) राजनीति से संबंधित थे, जो अक्सर गौण विषय होते थे।
नस्लभेदी टिप्पणी
नस्लभेदी टिप्पणियों को दिया बढ़ावा
NBC न्यूज के डेविड इंग्राम की ओर से किए गए इस विश्लेषण के अनुसार, मस्क के राजनीतिक पोस्ट अक्सर टेलीविजन और फिल्मों में लोगों की नस्ल के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर बाल कलाकारों को भी निशाना बनाया है। राजनीति के अलावा, वह अपराध और अपनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला पर भी अपने विचार साझा करते हैं। गौरतलब है कि इसी अवधि में उन्होंने अपने बारे में 109 बार पोस्ट किया।
प्रशंसा
अपनी प्रशंसा के लिए किए रीपोस्ट
मस्क अपने प्रशंसक अकाउंट्स से कंटेंट को रीपोस्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं, जो केवल उनके अहंकार को बढ़ाने के लिए मौजूद प्रतीत होते हैं। यह आदत इस अरबपति के प्लेटफॉर्म पर खुद का प्रचार करने के प्रति झुकाव को और उजागर करती है। विश्लेषण के आंकड़े उन लोगों के संदेह को पुष्ट करते हैं कि मस्क की एक्स पर विवादास्पद राजनीतिक राय शेयर करने और खुद की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति है।