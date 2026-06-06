मेटा ने इंस्टाग्राम प्लस प्लान पेश किया है

भारत में इंस्टाग्राम प्लस प्लान की कीमत घोषित, जानिए सब्सक्राइबर्स को क्या-क्या मिलेगा

क्या है खबर?

मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए सब्सक्रिप्शन प्लान की भारत के यूजर्स के लिए कीमत घोषित कर दी है। इंस्टाग्राम प्लस नाम का यह नया प्लान उन यूजर्स के लिए एक वैकल्पिक अपग्रेड है, जो अतिरिक्त कंट्रोल, बेहतर जानकारी और एक्सक्लूसिव फीचर्स चाहते हैं। भारत में इसकी कीमत 299 रुपये प्रति महिने है। यह 3 क्षेत्रों में फीचर्स प्रदान करता है, जिसमें प्रियजनों से जुड़ना, प्रीव्यू और इनसाइट्स देखना और इंस्टाग्राम को अपना बनाएं शामिल हैं।