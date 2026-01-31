इंस्टाग्राम पर खुद से क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट से हटने की सुविधा मिलेगी

इंस्टाग्राम पर मिलेगी क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट से हटने की सुविधा, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर को अधिक कंट्रोल देगा। इसकी मदद से वे खुद को किसी की क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट से हटा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर अभी शुरुआती चरण में है और इसका सार्वजनिक परीक्षण अभी नहीं किया जा रहा है। क्लोज फ्रेंड्स फीचर की मदद से स्टोरीज, रील्स और पोस्ट को सभी फॉलोअर्स के बजाय चुनिंदा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।