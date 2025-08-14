AI से भारत में बैंकिंग कामकाज में 46 प्रतिशत सुधार होने की उम्मीद- RBI
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत के बैंकिंग कामकाज को 46 प्रतिशत तक बेहतर बना सकता है। RBI की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, यह तकनीक न केवल काम को तेज और आसान बनाएगी, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक बदलाव भी लाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि AI का इस्तेमाल करके बैंक अपने काम की गुणवत्ता और गति, दोनों में सुधार कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
क्षमता
ग्राहक व्यवहार को समझने की क्षमता
RBI ने कहा कि AI बैंकों को ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इससे बैंक उनकी जरूरत और पसंद के हिसाब से सेवाएं बना सकते हैं। जैसे, किसी ग्राहक के लेन-देन के तरीके को देखकर बैंक खास ऑफर या प्रोडक्ट सुझा सकता है। इस तरह की खास सेवाओं से ग्राहकों की खुशी बढ़ती है और वे बैंक पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, साथ ही उनका रिश्ता बैंक से मजबूत हो जाता है।
सुधार
दक्षता और व्यक्तिगत सेवाओं में सुधार
रिपोर्ट में कहा गया कि AI बैंकिंग के काम को काफी आसान और तेज बना सकता है। कई मुश्किल काम, जो पहले हाथ से किए जाते थे, अब ऑटोमैटिक रूप से हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और वे जरूरी काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसके साथ ही, AI बड़ी संख्या में ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार खास सेवाएं दे सकता है, जिससे बैंकिंग अनुभव और भी बेहतर, आसान और ग्राहक-केंद्रित बन जाएगा।