AI से भारत में बैंकिंग कामकाज में 46 प्रतिशत सुधार होने की उम्मीद- RBI

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:28 am Aug 14, 202511:28 am

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत के बैंकिंग कामकाज को 46 प्रतिशत तक बेहतर बना सकता है। RBI की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, यह तकनीक न केवल काम को तेज और आसान बनाएगी, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में आधुनिक बदलाव भी लाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि AI का इस्तेमाल करके बैंक अपने काम की गुणवत्ता और गति, दोनों में सुधार कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।