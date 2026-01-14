इंस्टाग्राम में आया रील्स एल्गोरिदम कंट्रोल फीचर, जानिए कैसे करता है काम
क्या है खबर?
इंस्टाग्राम यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए फीचर्स पेश कर रही है। इसी क्रम में कंपनी अब यूजर्स के रील्स देखने के तरीकों को ज्यादा पर्सनल बना रही है। मेटा ने रील्स एल्गोरिदम कंट्रोल फीचर को सभी इंग्लिश यूजर्स के लिए ग्लोबली रोल आउट कर दिया है। इससे यूजर्स यह तय कर पाएंगे कि उन्हें किस तरह के टॉपिक्स ज्यादा या कम दिखें, जिससे रील्स फीड उनकी पसंद के मुताबिक बन सके।
टॉपिक्स
AI के आधार पर सुझाए जाएंगे पसंदीदा टॉपिक्स
इस नए फीचर में मेटा का AI यूजर्स की हाल की एक्टिविटी देखकर कुछ टॉपिक्स सुझाता है। यूजर्स चाहें तो इन टॉपिक्स को हटा सकते हैं या नई कैटेगरी जोड़ सकते हैं, जिसमें 'व्हाट यू वांट टू सी' नाम का एक अलग ऑप्शन भी दिया गया है। इसके साथ ही, 'क्रिएट योर 2026 एल्गोरिदम' फीचर के जरिए यूजर्स खास तौर पर तीन टॉपिक्स चुन सकते हैं, जिन्हें वे आने वाले समय में ज्यादा देखना चाहते हैं।
कंट्रोल
विज्ञापनों पर नहीं मिलेगा कंट्रोल
इस फीचर के इस्तेमाल के दौरान देखा गया कि एल्गोरिदम यूजर्स की पसंद पर तेजी से रिएक्ट करता है। यूजर्स अपनी रुचियों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापनों से छुटकारा नहीं मिलेगा। 'सी लेस' लिस्ट में विज्ञापन जोड़ने पर सिस्टम ने एरर दिखाया। हालांकि यूजर्स 'स्पॉन्सर्ड कंटेंट' और 'AI' जैसे टॉपिक्स को कम देखने के लिए जोड़ सकते हैं। मेटा का यह कदम रील्स को ज्यादा पर्सनल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।