इंस्टाग्राम में आया रील्स एल्गोरिदम कंट्रोल फीचर, जानिए कैसे करता है काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:56 am Jan 14, 202610:56 am

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए फीचर्स पेश कर रही है। इसी क्रम में कंपनी अब यूजर्स के रील्स देखने के तरीकों को ज्यादा पर्सनल बना रही है। मेटा ने रील्स एल्गोरिदम कंट्रोल फीचर को सभी इंग्लिश यूजर्स के लिए ग्लोबली रोल आउट कर दिया है। इससे यूजर्स यह तय कर पाएंगे कि उन्हें किस तरह के टॉपिक्स ज्यादा या कम दिखें, जिससे रील्स फीड उनकी पसंद के मुताबिक बन सके।