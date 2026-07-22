इंस्टाग्राम पर अब पुरानी पोस्ट में म्यूजिक बदलना आसान हो गया है

इंस्टाग्राम ने पेश की पब्लिश पोस्ट में म्यूजिक बदलने की सुविधा, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम ने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिससे वे अपनी पब्लिश की गई फीड पोस्ट और कैरोसेल पोस्ट का म्यूजिक बदल सकते हैं। 'रिप्लेस ऑडियो' टूल की मदद से यूजर्स किसी मौजूदा पोस्ट के साउंडट्रैक को कभी भी बदल सकते हैं, बिना उसे डिलीट या दोबारा अपलोड किए। इस अपडेट के साथ, यूजर्स पोस्ट के ओरिजिनल ट्रैक को नए ट्रैक से बदल सकते हैं और इससे एंगेजमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।