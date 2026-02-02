इंडोनेशिया ने ग्रोक से सशर्त प्रतिबंध हटाया, साथ ही दे दी चेतावनी
क्या है खबर?
इंडोनेशिया ने मलेशिया और फिलीपींस का अनुसरण करते हुए एलन मस्क की कंपनी xAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक पर से सशर्त प्रतिबंध हटा लिया है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने ग्रोक पर प्रतिबंध तब लगाया था, जब इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना सहमति के अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने के मामलों में विवादों से घिर गया था। वहां की सरकार ने एक्स की ओर से इस पर रोक लगाने का भरोसा दिलाने के बाद प्रतिबंध हटाया है।
बयान
फिर से प्रतिबंध लगाने की चेतावनी
इंडोनेशिया के संचार और डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने कहा कि एक्स द्वारा सेवा सुधार और दुरुपयोग की रोकथाम के लिए ठोस कदम बताते हुए पत्र भेजने के बाद प्रतिबंध हटाया जा रहा है। मंत्रालय के डिजिटल स्पेस मॉनिटरिंग के महानिदेशक अलेक्जेंडर सबार ने कहा कि प्रतिबंध केवल शर्तों के साथ हटाया जा रहा है और आगे उल्लंघन पाए जाने पर इसे फिर से लागू किया जा सकता है। मलेशिया और फिलीपींस ने 23 जनवरी को प्रतिबंध हटा चुका है।
सुधार
एक्स ने उठाए सुधारात्मक कदम
ग्रोक के डीपफेक ने दुनियाभर में आलोचना और जांच के दायरे में ला दिया, लेकिन कुछ ही सरकारों ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि उनका कार्यालय xAI की जांच कर रहा है और कंपनी को अश्लील इमेज जनरेशन तुरंत बंद करने का आदेश देते हुए एक नोटिस भेजा। इसके बाद कंपनी ने ग्रोक की AI इमेज जनरेशन सुविधा को सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स तक सीमित करने जैसे कदम उठाए।