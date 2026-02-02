ग्रोक पर अश्लील इमेज जनरेशन का आरोप लगने के बाद इंडोनेशिया ने प्रतिबंध लगाया था

इंडोनेशिया ने ग्रोक से सशर्त प्रतिबंध हटाया, साथ ही दे दी चेतावनी

क्या है खबर?

इंडोनेशिया ने मलेशिया और फिलीपींस का अनुसरण करते हुए एलन मस्क की कंपनी xAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक पर से सशर्त प्रतिबंध हटा लिया है। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने ग्रोक पर प्रतिबंध तब लगाया था, जब इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिना सहमति के अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने के मामलों में विवादों से घिर गया था। वहां की सरकार ने एक्स की ओर से इस पर रोक लगाने का भरोसा दिलाने के बाद प्रतिबंध हटाया है।