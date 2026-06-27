सरकार ने AI की नई साइबर चुनौती को लेकर सुरक्षा को मजबूत बनाने के दिए निर्देश

कमजोरियों को 12 घंटे के अंदर सुधार करने को कहा

MeitY ने कहा है कि इंटरनेट से जुड़े ऐसे 'क्राउन-ज्वेल' सिस्टम, जिनमें ज्ञात कमजोरियां हैं और जिनका फायदा उठाया गया है, उन्हें 12 घंटे के भीतर ठीक किया जाए। खास तौर पर, गंभीर बाहरी कमजोरियों को एक दिन के अंदर पैच करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने तकनीकी कंपनियों और डिवाइस बनाने वाली कंपनियों से भी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) के हालिया दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है।

इनमें नियमित सुरक्षा जांच करना, सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना, बड़ी कमजोरियों की जानकारी तुरंत साझा करना और पैच जल्दी जारी करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य AI की वजह से लगातार एडवांस हो रहे साइबर खतरों से हमेशा एक कदम आगे रहना है।