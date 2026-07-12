सरकार कर रही इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण कंटेंट को बढ़ावा देने वाले आरोपों की जांच

कंपनी ने संदिग्ध कंटेंट रोकने के किए प्रयास

मेटा का दावा है कि उनका इरादा जानबूझकर किसी भी यूजर को इस तरह का हानिकारक कंटेंट दिखाना नहीं था। वे ऐसी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए अपनी तकनीकी प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं। पिछले साल, उसने दुनियाभर से 40 लाख से ज्यादा अकाउंट्स और बाल शोषण से जुड़े 3.6 करोड़ से ज्यादा कंटेंट हटाए थे, लेकिन कंपनी यह भी मानती है कि अपराधी हमेशा उनके सिस्टम को चकमा देने के नए तरीके खोज लेते हैं।

अब MeitY इस बात की समीक्षा कर रहा है कि मेटा के ये प्रयास पर्याप्त हैं या फिर उन्हें और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।