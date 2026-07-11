भारत का 2030 तक AI डाटा सेंटर्स पर करीब 2300 अरब रुपये खर्च करने का लक्ष्य

दिग्गज कंपनियां करीब 5,300 अरब रुपये लगाने को तैयार

पिछले 3 सालों में CPP इन्वेस्टमेंट्स जैसी कंपनियों ने कंट्रोलएस में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जबकि एयरटेल की नेक्स्ट्रा डाटा ने एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) जुटाए हैं।

इस तरह भारतीय डाटा सेंटर्स में कुल 5 अरब डॉलर (करीब 450 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश आया है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे बड़े तकनीकी दिग्गज भी अब इस मैदान में उतर गए हैं, जिन्होंने मिलकर 57 अरब डॉलर (करीब 5,300 अरब रुपये) के भारी-भरकम निवेश का ऐलान किया है।

देश की दिग्गज कंपनियां रिलायंस और अडाणी भी पीछे नहीं हैं। रिलायंस ने 2033 तक लगभग 110 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) और अडाणी ने 2035 तक 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) AI-रेडी डाटा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। कम लागत और बेहतर नीतियों के कारण भारत तेजी से क्लाउड और AI से जुड़ी हर चीज के लिए एक पसंदीदा हब बनता जा रहा है।