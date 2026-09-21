FSSAI की AI की मदद से खराब उत्पादों को पकड़ने की तैयारी

FSSAI अब डार्क स्टोर और क्लाउड किचन पर भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। उनके लाइसेंस और साफ-सफाई की अब ज्यादा कड़ाई से जांच की जा रही है।

डेयरी और मांस जैसे ज्यादा जोखिम वाले खाद्य पदार्थों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन कारोबारियों पर तो और भी सख्त नजर है, जिन्होंने पहले भी नियमों की अनदेखी की है।

अब उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को साल में 2 बार अपने उत्पादों की टेस्टिंग करनी होगी और इसके नतीजे FSSAI को बताने होंगे।

फूड डिलीवरी का बाजार भले ही कितना भी तेजी से बढ़ रहा हो ग्राहकों तक पहुंचने वाले ऑनलाइन ऑर्डर सुरक्षित रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।