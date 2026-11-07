ISRO के आदित्य-L1 सौर मिशन की एक साल की खोज पूरी

6 जनवरी, 2024 से आदित्य-L1 पृथ्वी और सूरज के बीच एक ऐसी खास जगह पर तैनात है, जहां से वह लगातार 24 घंटे सौर गतिविधियों पर नजर रख सकता है।

SUIT से जो डाटा मिल रहा है, उससे वैज्ञानिक यह समझने लगे हैं कि सूरज, पृथ्वी पर मौजूद सैटेलाइट, कम्युनिकेशन नेटवर्क और पावर सिस्टम को किस तरह प्रभावित करता है।

इस मिशन की योजना अगले 5 सालों तक सूरज पर नजर रखने की है। इससे सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष के मौसम पर उनके असर को समझने में और भी सुधार होगा।

यह जानकारी उन सभी के लिए दिलचस्प है, जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं या जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ता है।