व्हाट्सऐप पर दिखाया गया टिकट का स्क्रीनशॉट नहीं होगा मान्य

आधिकारिक टिकट साथ रखने की सलाह

यह कदम टिकट से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल, स्क्रीनशॉट को आसानी से एडिट किया जा सकता है या दूसरों के साथ शेयर करके टिकट का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

इसी वजह से, यात्रियों को सफर के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए भारतीय रेलवे हमेशा अपना आधिकारिक या असली टिकट साथ रखने की सलाह देती है। साथ ही किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचने की सलाह दी है।