हाथियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया गजराज सुरक्षा सिस्टम टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

भारतीय रेल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। उसने 'गजराज सुरक्षा' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम शुरू किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से पटरियों के पास हाथियों को पहचान लेता है।

जैसे ही सिस्टम को कोई हाथी नजर आता है, वह तुरंत स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दे देता है। इससे ट्रेन की रफ्तार कम की जा सकती है या उसे रोका जा सकता है, जिससे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।

99.5 फीसदी की सटीकता के दावे के साथ यह सुरक्षा के साथ-साथ हाथियों के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है।