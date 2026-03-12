इंडियन ऑयल की वेबसाइट और ऐप डाउन

LPG संकट के बीच इंडियन ऑयल की वेबसाइट और ऐप डाउन, गैस बुकिंग ठप

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:10 pm Mar 12, 202603:10 pm

क्या है खबर?

LPG संकट के बीच इंडियन ऑयल की ऑनलाइन LPG गैस बुकिंग सेवा आज (12 मार्च) कई जगहों पर ठप पड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की आधिकारिक LPG बुकिंग वेबसाइट काम नहीं कर रही है। इसके कारण कई ग्राहकों को गैस सिलेंडर बुक करने में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि वेबसाइट खुल नहीं रही या बार-बार एरर दिखा रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपनी गैस बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं।