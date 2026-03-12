भारत सरकार बना रही नई स्मार्टफोन सब्सिडी योजना, इन कंपनियों को मिलेगा बड़ा लाभ

भारत सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों के लिए एक नई इंसेंटिव योजना तैयार कर रही है। इस योजना से ऐपल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ऐसी नीति बना रही है जिसमें भारत में फोन बनाने और उन्हें विदेश भेजने वाली कंपनियों को इनाम दिया जाएगा। यह नई योजना मौजूदा PLI स्कीम की जगह ले सकती है, जो 31 मार्च को खत्म होने वाली है।

योजना नई योजना में क्या होगा? इस नई योजना में उन कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो भारत में बने स्मार्टफोन को ज्यादा देशों में भेजेंगी। इसके साथ ही, भारत सरकार चाहती है कि कंपनियां अपने फोन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय पार्ट्स इस्तेमाल करें। यानी फोन के ज्यादा हिस्से अगर भारत में बनेंगे तो कंपनियों को ज्यादा इंसेंटिव मिल सकता है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत में ज्यादा काम के मौके भी बन सकते हैं।

लाभ कंपनियों और बाजार को होगा फायदा इस योजना से ऐपल, सैमसंग और दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों को भारत में ज्यादा फोन बनाने का मौका मिलेगा। अभी भी कई आईफोन भारत में बनकर विदेश भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल आने वाले समय में अमेरिका के लिए ज्यादातर आईफोन भारत में बनाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने वाले कुछ सबसे बड़े देशों की सूची में शामिल हो सकता है।

