अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल भारत लौटेंगे, प्रधानमंत्री से कर सकते हैं मुलाकात 

समारोह

अंतरिक्ष दिवस समारोह में करेंगे शिरकत

वह 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली लौटेंगे। शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर एक विमान में अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अमेरिका छोड़ते हुए उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं और वह भारत लौटकर अपने सफर को सभी के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। अंतरिक्ष यात्री ने कहा, "अलविदा कहना मुश्किल होता है, लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए।"