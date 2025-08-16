अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कल भारत लौटेंगे, प्रधानमंत्री से कर सकते हैं मुलाकात
क्या है खबर?
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने बाद रविवार (17 अगस्त) को भारत लौटेंगे। उनके अपने गृहनगर लखनऊ जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी संभावना है। वह अपने अनुभवों को दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। ISS पर जाने के लिए एक्सिओम-4 मिशन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शुक्ला पिछले 1 साल से अमेरिका में हैं।
समारोह
अंतरिक्ष दिवस समारोह में करेंगे शिरकत
वह 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली लौटेंगे। शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर एक विमान में अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अमेरिका छोड़ते हुए उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं और वह भारत लौटकर अपने सफर को सभी के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। अंतरिक्ष यात्री ने कहा, "अलविदा कहना मुश्किल होता है, लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए।"
स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस समारोह में लिया भाग
अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके सहायक प्रशांत नायर ने शुक्रवार को ह्यूस्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। दूसरी तरफ भारत में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में उनका जिक्र किया। देश की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना पर प्रकाश डाला और कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में एक सफल अंतरिक्ष मिशन से लौटे हैं।