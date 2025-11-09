ग्रोक कैसे आसानी से इमेज से बना सकता है वीडियो? एलन मस्क ने बताया
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI का चैटबॉट ग्रोक 4 बहुत आसानी से इमेज को वीडियो में बदल सकता है। कंपनी प्रमुख एलन मस्क ने रविवार को इसका डेमो देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे 2 आसान चरणों के साथ आप किसी भी इमेज को अपनी कल्पना के आधार पर वीडियो में बदल सकते हैं। यह सुविधा ग्रोक के विस्तारित क्रिएटिव टूलकिट का हिस्सा नजर आती है।
डेमो
पोस्ट में शेयर किया डेमो
एलन मस्क ने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर करते हुए इमेज से इसे कैसे बनाया जा सकता है, उसका तरीका भी बताया है। उन्होंने लिखा, "किसी भी इमेज को वीडियो में बदलने के लिए उस पर देर तक दबाएं! फिर प्रॉम्प्ट को अपनी कल्पना के अनुसार बनाएं।" मस्क ने आगे बताया कि उन्होंने वीडियो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट में लिखा था, "एक बॉयफ्रेंड जोड़ें और वे मपेट्स (कठपुतली) में बदल जाएंगे।"
ट्विटर पोस्ट
ऐसे बना सकते हैं वीडियो
Long press on any image to turn it into a video!— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2025
Then customize the prompt to create whatever you can Imagine.
My prompt here was “add a boyfriend and they transition into muppets 😂 https://t.co/MkH4A4s1jl pic.twitter.com/nfNjT8ZK3m
उपलब्धता
सभी के लिए फ्री उपलब्ध है ग्रोक 4
इस वीडियो क्लिप को एक्स पर उपलब्ध AI चैटबॉट ग्राेक का उपयोग करके बनाया गया था। वीडियो में इस टूल की इमेज को एनिमेट करने, सटीकता और हास्य के साथ रचनात्मक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का पालन करने की क्षमता दिखाई गई है। मस्क का डेमो वायरल होने के बाद यूजर्स ने भी इमेज-टू-वीडियो जेनरेशन के अपने प्रयोग शेयर किए। xAI ने हाल ही में घोषणा की है कि ग्रोक 4 अब दुनियाभर के सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध है।