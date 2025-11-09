ग्रोक 4 से यूजर इमेज से आसानी से वीडियो बना सकते हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ग्रोक कैसे आसानी से इमेज से बना सकता है वीडियो? एलन मस्क ने बताया

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI का चैटबॉट ग्रोक 4 बहुत आसानी से इमेज को वीडियो में बदल सकता है। कंपनी प्रमुख एलन मस्क ने रविवार को इसका डेमो देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे 2 आसान चरणों के साथ आप किसी भी इमेज को अपनी कल्पना के आधार पर वीडियो में बदल सकते हैं। यह सुविधा ग्रोक के विस्तारित क्रिएटिव टूलकिट का हिस्सा नजर आती है।