भारत की 2030 तक हर साल 50 रॉकेट लॉन्च की योजना
भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। देश का मकसद है कि 2030 तक हर साल 50 रॉकेट लॉन्च किए जाएं।
यह आंकड़ा मौजूदा साल में हुए केवल 3 लॉन्च से कहीं ज्यादा है। इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) निजी कंपनियों को साथ आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि देश का अंतरिक्ष संबंधी बुनियादी ढांचा और मजबूत बन सके।
निजी कंपनियां भी निभा रहीं महत्वपूर्ण भूमिका
स्काईरूट एयरोस्पेस ने ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि से साफ हो गया है कि निजी कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब इस काम में और भी कई कंपनियां जुड़ रही हैं।
इसके अलावा, नए लॉन्च पैड भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक तमिलनाडु में भी बनेगा। इन सब कोशिशों से भारत अंतरिक्ष के एक बेहद व्यस्त और रोमांचक दौर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।