भारत की 2030 तक हर साल 50 रॉकेट लॉन्च की योजना

स्काईरूट एयरोस्पेस ने ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि से साफ हो गया है कि निजी कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब इस काम में और भी कई कंपनियां जुड़ रही हैं।

इसके अलावा, नए लॉन्च पैड भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक तमिलनाडु में भी बनेगा। इन सब कोशिशों से भारत अंतरिक्ष के एक बेहद व्यस्त और रोमांचक दौर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।