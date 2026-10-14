डाटा सेंटर के लिए नई नीति बनाएगी भारत सरकार

भारत में डाटा सेंटर के लिए बनेगी नई नीति, बिजली खर्च को रोकने की तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:03 pm Oct 14, 202605:03 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार देश में डाटा सेंटर बनाने और चलाने के लिए एक खास नीति तैयार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि डाटा सेंटर की बढ़ती बिजली जरूरतों का बोझ आम लोगों पर न पड़े। नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत बड़े डाटा सेंटर लगाने के लिए एक अच्छा स्थान बन सकता है।