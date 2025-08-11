भारतीय स्मार्टफोन बाजार में पहली छमाही में हुआ मामूली सुधार, जानिए कितनी रही बिक्री 

आईफोन निर्माता ऐपल की बिक्री सालाना 21.5 फीसदी बढ़कर पहली छमाही में 59 लाख हो गई, जिसमें आईफोन 16 भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बनकर उभरा, जिसकी कुल बिक्री में हिस्सेदारी 4 फीसदी रही। वीवो ने लगातार 6 तिमाही में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। उसके बाद सैमसंग और ओप्पो का स्थान रहा। नथिंग और iQOO ने क्रमशः 84.9 फीसदी और 68.4 फीसदी की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है।

सेगमेंट

किस मूल्य वर्ग में कितनी हुई वृद्धि?

2025 की दूसरी तिमाही औसत विक्रय मूल्य ने रिकॉर्ड 275 डॉलर (करीब 24,000 रुपये) का आंकड़ा छुआ, जो पिछले साल की समान अवधि से 10.8 फीसदी अधिक है। एंट्री-लेवल (करीब 8,700 रुपये से कम) सेगमेंट में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 22.9 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि मिड-प्रीमियम (35,000-52,000 रुपये) और प्रीमियम (52,000-70,000 रुपये) सेगमेंट में क्रमशः 39.5 फीसदी और 96.4 फीसदी की वृद्धि हुई। सुपर-प्रीमियम (70,000 रुपये से अधिक) श्रेणी में 15.8 फीसदी की वृद्धि हुई।