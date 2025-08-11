ग्रोक का उन्नत मॉडल एक्स पर फ्री में उपलब्ध होगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ग्रोक 4 एक्स पर सभी के लिए होगा फ्री, ज्यादा लोगों तक हाेगी पहुंच

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक 4 अब दुनियाभर के सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध होगा। इससे कंपनी के अब तक के सबसे एडवांस मॉडल तक पहुंच खुल गई है। यूजर इसे ऑटो मोड में अनुभव कर सकते हैं। सिस्टम जटिल प्रश्नों को ऑटोमैटिक रूप से ग्रोक 4 तक पहुंचा देता है या हर अनुरोध के लिए उच्च-स्तरीय मॉडल का उपयोग करने के लिए एक्सपर्ट मोड पर स्विच कर सकते हैं।