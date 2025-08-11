ग्रोक 4 एक्स पर सभी के लिए होगा फ्री, ज्यादा लोगों तक हाेगी पहुंच
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ग्रोक 4 अब दुनियाभर के सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध होगा। इससे कंपनी के अब तक के सबसे एडवांस मॉडल तक पहुंच खुल गई है। यूजर इसे ऑटो मोड में अनुभव कर सकते हैं। सिस्टम जटिल प्रश्नों को ऑटोमैटिक रूप से ग्रोक 4 तक पहुंचा देता है या हर अनुरोध के लिए उच्च-स्तरीय मॉडल का उपयोग करने के लिए एक्सपर्ट मोड पर स्विच कर सकते हैं।
फायदा
क्या है कंपनी की योजना?
इस कदम से उन यूजर्स के लिए प्रवेश की बाधा काफी कम हो गई है, जिन्हें पहले पेवॉल या टियर-एड एक्सेस का सामना करना पड़ता था। इससे एलन मस्क के सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ाव बढ़ सकता है। ग्रोक 4 को व्यापक रूप से उपलब्ध कराकर एक्स खुद को OpenAI के ChatGPT, एंथ्रोपिक के क्लाउड और गूगल के जेमिनी जैसे स्थापित AI दिग्गजों के साथ अधिक आक्रामक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है।
क्षमता
ग्राेक 4 के उपयोग में नहीं आएगी कोई बाधा
फिलहाल एक्स उदार उपयोग सीमाएं प्रदान कर रहा है, ताकि यूजर सख्त सीमाओं की चिंता किए बिना मॉडल की पूरी क्षमता का पता लगा सकें। भविष्य की कीमतों या प्रतिबंधों का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी यह निर्णय ग्रोक 4 की क्षमताओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। ग्रोक 4 को फ्री बनाना वास्तविक दुनिया में उपयोग के लिए मॉडल के विस्तार के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में भी काम कर सकता है।