मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारतीय टीम ने जीते 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक

स्वर्ण पदक दिल्ली के आरव गुप्ता और कर्नाटक के एबेल जॉर्ज मैथ्यू ने जीते हैं, वहीं रजत पदक कर्नाटक के भैरव मुरुगन, दिल्ली के कनव तलवार, केरलम की संजना फिलो चाको और मुंबई की श्रेया शांतनु मुंधाडा के खाते में आए।

इस टीम की अगुवाई अनंत मुद्गल ने की, जबकि डॉ. मैनाक घोष डिप्टी लीडर की भूमिका में थे। सिद्धार्थ चोपारा और आदित्य मांगुडी ने ऑब्जर्वर्स के रूप में टीम को सहयोग दिया।