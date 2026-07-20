मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारतीय टीम ने जीते 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक
शंघाई में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड (IMO) में भारत के गणितज्ञों ने कमाल कर दिया है। देश टीम ने दुनियाभर में 7वां स्थान हासिल किया है।
117 देशों के करीब 680 छात्रों के बीच भारत की 6 सदस्यीय टीम 2 स्वर्ण और 4 रजत पदक हासिल किए हैं। खास बात ये है कि यह लगातार चौथा साल है, जब भारत ने शीर्ष-10 में अपनी जगह बनाई है।
अनंत मुद्गल ने की भारतीय टीम की अगुवाई
स्वर्ण पदक दिल्ली के आरव गुप्ता और कर्नाटक के एबेल जॉर्ज मैथ्यू ने जीते हैं, वहीं रजत पदक कर्नाटक के भैरव मुरुगन, दिल्ली के कनव तलवार, केरलम की संजना फिलो चाको और मुंबई की श्रेया शांतनु मुंधाडा के खाते में आए।
इस टीम की अगुवाई अनंत मुद्गल ने की, जबकि डॉ. मैनाक घोष डिप्टी लीडर की भूमिका में थे। सिद्धार्थ चोपारा और आदित्य मांगुडी ने ऑब्जर्वर्स के रूप में टीम को सहयोग दिया।
माध्यमिक विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता
इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड असल में दुनिया की सबसे बड़ी गणित प्रतियोगिताओं में से एक है, जो 1959 से हर साल आयोजित होती है।
इसे माध्यमिक विद्यालय के गणित में रुचि रखने वाले छात्रों का 'ओलंपिक' भी कहा जाता है। यहां टीमें मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल करती हैं, ताकि वे टॉप स्कोर हासिल कर सकें और दुनियाभर में अपने देश का नाम रोशन कर सकें।