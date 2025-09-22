भारत की बॉडीगार्ड उपग्रह लॉन्च करने की योजना, जानिए क्या है उद्देश्य 

मामला

कब हुई थी यह घटना?

ब्लूमबर्ग के अनुसार, 2024 के मध्य में हुई इस घटना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का उपग्रह शामिल था, जो पृथ्वी से 500-600 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा था। धरती पर वस्तुओं के मानचित्रण और निगरानी जैसे सैन्य कार्यों में लगे इस उपग्रह के एक किलोमीटर के दायरे में एक पड़ोसी देश का उपग्रह आ गया। इनके बीच कोई टक्कर नहीं हुई, लेकिन यह नजदीकी दूसरे देश की शक्ति का प्रदर्शन या क्षमताओं का परीक्षण हो सकती थी।