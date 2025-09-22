भारत की बॉडीगार्ड उपग्रह लॉन्च करने की योजना, जानिए क्या है उद्देश्य
क्या है खबर?
भारत अंतरिक्ष में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के एक प्रयास के तहत 'बॉडीगार्ड' उपग्रह विकसित करने की योजना बना रहा है। यह कदम एक भारतीय उपग्रह और एक पड़ोसी देश के उपग्रह के नजदीकी आने बाद उठाया जा रहा है, जिससे अन्य सेटेलाइट्स से उत्पन्न संभावित खतरों की संभावना उजागर हो गई। यह प्रोजेक्ट परियोजना कक्षा में सुरक्षा परिसंपत्तियों को बढ़ाने की भारत सरकार की एक बड़ी योजना का भी हिस्सा है।
मामला
कब हुई थी यह घटना?
ब्लूमबर्ग के अनुसार, 2024 के मध्य में हुई इस घटना में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का उपग्रह शामिल था, जो पृथ्वी से 500-600 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा था। धरती पर वस्तुओं के मानचित्रण और निगरानी जैसे सैन्य कार्यों में लगे इस उपग्रह के एक किलोमीटर के दायरे में एक पड़ोसी देश का उपग्रह आ गया। इनके बीच कोई टक्कर नहीं हुई, लेकिन यह नजदीकी दूसरे देश की शक्ति का प्रदर्शन या क्षमताओं का परीक्षण हो सकती थी।
खतरे
घटना ने अंतरिक्ष के खतरों को किया उजागर
सूत्रों ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मोदी सरकार परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान के लिए खतरों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के लिए बॉडीगार्ड उपग्रह विकसित करना चाहती है। उपग्रह-सुरक्षा परियोजना सरकार की ओर से कक्षा में अधिक सुरक्षा परिसंपत्तियां विकसित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। इसमें लगभग 50 निगरानी उपग्रहों के लिए 270 अरब रुपये खर्च करने की योजना भी शामिल है, जिनमें से पहला उपग्रह अगले साल लॉन्च होगा।