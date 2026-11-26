यूट्यूब ने दुनियाभर में 1.1 करोड़ वीडियो हटाए है

यूट्यूब से वीडियो हटाए जाने के मामले में भारत सबसे आगे, जानिए इसके आंकड़े

क्या है खबर?

यूट्यूब ने अप्रैल से जून के बीच भारत से अपलोड किए 34.4 लाख वीडियो हटा दिए, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। यह आंकड़ा पिछली तिमाही के मुकाबले 28 फीसदी ज्यादा है। वीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत दुनियाभर में कुल 1.1 करोड़ वीडियो हटाए, जिनमें से लगभग 31 फीसदी वीडियो भारत से थे। सूची में 12.4 लाख वीडियो के साथ अमेरिका दूसरे और 9.2 लाख के साथ इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर रहा।