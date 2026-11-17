खुशी टीबी के मरीजों के प्रबंधन के लिए वेब और मोबाइल आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म निक्षय (Ni-kshay) प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, जो मरीजों को रोजाना दवा लेने की याद दिलाती है।

यह मरीजों को देखभाल के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पता लगाने में GPS की मदद भी करता है।

इस शुरुआत के साथ ही नए शैक्षिक सामग्री और स्वास्थ्य के लिए संयुक्त दल भी पेश किए गए हैं। इन टीमों में 55 जिलों में काम करने वाले युवा शामिल हैं, जिनका मकसद जमीनी स्तर पर टीबी के बारे में जागरूकता फैलाना है।