विश्व स्तर पर भारत मोबाइल मैलवेयर हमलों का सबसे बड़ा निशाना, रिपोर्ट में हुआ खुलासा 

जस्केलर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत मोबाइल मैलवेयर हमलों के लिए दुनिया का सबसे अधिक लक्षित देश बना हुआ है। मोबाइल उपयोग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को अपनाने में हो रही वृद्धि के साथ इसकी थ्रेटलैबज 2025 रिपोर्ट के आंकड़े चिंता पैदा करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि साइबर हमलावर स्मार्टफोन , कनेक्टेड डिवाइस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से भारत जैसे तेजी से डिजिटलीकरण वाले बाजारों में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हिस्सेदारी कितनी है मोबाइल मैलवेयर हमलों में हिस्सेदारी? निष्कर्षों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर होने वाले मोबाइल मैलवेयर हमलों में भारत की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा निशाना बन गया है। अमेरिका 15 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कनाडा 14 प्रतिशत पर है। हमलों में आई वृद्धि उल्लेखनीय है। भारत में मोबाइल खतरों में पिछले वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण रोजमर्रा में मोबाइल ऐप्स, डिजिटल भुगतान और कनेक्टेड डिवाइस का बढ़ता उपयोग है।

वृद्धि किस क्षेत्र में हुई मैलवेयर हमले में वृद्धि? एंड्रॉयड मैलवेयर गतिविधि में पिछले वर्ष की तुलना में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें स्पाइवेयर और बैंकिंग मैलवेयर प्रमुख खतरे बने हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि खुदरा और थोक कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो हमलों का 38 प्रतिशत थे। होटल व्यवसाय, रेस्तरां और मनोरंजन क्षेत्र 31 प्रतिशत प्रभावित हुए। विनिर्माण और ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पर भी असर पड़ा है। IoT खतरों में भारत 5 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है।

