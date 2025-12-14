एयरड्रॉप कोड से आईफोन से अनजान नंबर पर फाइल शेयर करना सुरक्षित होगा

एयरड्रॉप कोड से ऐपल ने फाइल शेयरिंग को कैसे बनाया सुरक्षित?

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेटेड वर्जन iOS 26.2 जारी किया है, जिससे इसकी फाइल शेयरिंग सर्विस एयरड्रॉप में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इस अपडेट की सबसे खास बात 'एयरड्रॉप कोड' की शुरुआत है, जो एक सुरक्षा सुविधा है। यह फाइल शेयरिंग को अधिक सुरक्षित और यूजर के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। नई सुविधा उन लोगों के साथ फाइल शेयर करते समय उपयोगी साबित होती है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से मौजूद नहीं हैं।