एयरड्रॉप कोड से ऐपल ने फाइल शेयरिंग को कैसे बनाया सुरक्षित?
क्या है खबर?
ऐपल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेटेड वर्जन iOS 26.2 जारी किया है, जिससे इसकी फाइल शेयरिंग सर्विस एयरड्रॉप में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इस अपडेट की सबसे खास बात 'एयरड्रॉप कोड' की शुरुआत है, जो एक सुरक्षा सुविधा है। यह फाइल शेयरिंग को अधिक सुरक्षित और यूजर के अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। नई सुविधा उन लोगों के साथ फाइल शेयर करते समय उपयोगी साबित होती है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से मौजूद नहीं हैं।
सुरक्षा
कैसे मिलेगी फाइल शेयर करते समय सुरक्षा?
एयरड्रॉप कोड फीचर अनजान यूजर्स को फाइल भेजते समय सत्यापन की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। मौजूदा सेटिंग्स पर निर्भर रहने के बजाय अब प्राप्तकर्ता का डिवाइस एक वन-टाइम कोड जनरेट करता है, जिसे भेजने वाले को फाइल ट्रांसफर पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा। यह सिस्टम यूजर्स को यह सत्यापित करने में मदद करता है कि वे किसके साथ फाइल शेयर कर रहे हैं और अनजाने में या अनचाहे ट्रांसफर को कम करता है।
विकल्प
30 दिनों तक दे सकते हैं एयरड्रॉप का एक्सेस
इस फीचर की शुरुआत के साथ ऐपल ने मौजूदा सेटिंग्स में एक चौथा विकल्प जोड़ दिया है। अब यूजर एक बार इस्तेमाल होने वाला कोड शेयर करके अपने कॉन्टैक्ट्स में मौजूद न होने वाले किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से एयरड्रॉप एक्सेस दे सकते हैं। एक बार कोड दर्ज करने के बाद दोनों पक्ष बिना कोई नया कॉन्टैक्ट जोड़े 30 दिनों तक एक-दूसरे को एयरड्रॉप विकल्प के रूप में देख सकेंगे।