इंडिया AI इम्पैक्ट समिट: डिजीयात्रा से मिलेगा कार्यक्रम में प्रवेश, UPI से मिलेगी भुगतान की सुविधा

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो और स्विगी भारत मंडपम में डार्क स्टोर और कैफे स्थापित करेंगे। आगंतुक संबंधित ऐप या AI इम्पैक्ट समिट ऐप के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार 16 फरवरी को सुबह 8:00 बजे से 17 फरवरी सुबह 8:00 बजे के बीच जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए प्रतिज्ञा की सबसे अधिक लोग एकत्र करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का भी प्रयास कर रही है।

शुल्क

प्रवेश के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण या शिखर सम्मेलन में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। पैसे के बदले प्रवेश बैज देने का दावा करने वाले टूरिस्टों की खबरें झूठी हैं और कोई VIP पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें कुछ बिस्तर और आपातकालीन देखभाल सेवाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही विदेशी मेहमानों की आवाजाही के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है।