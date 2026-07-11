AI करेगा बोरिंग काम, इंसान देंगे रचनात्मकता पर ध्यान- एनवीडिया CEO

AI इंजीनियरिंग को बना रहा रोचक

हुआंग मानते हैं कि AI इंजीनियरिंग को और ज्यादा रोचक बना रहा है और लोगों की जगह लेने के बजाय नए मौके दे रहा है।

उन्होंने समझाया कि ऐसे स्मार्ट एजेंट बनाने का मतलब है बड़ी समस्याओं को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना। इस तरह, उन इंजीनियर्स के लिए ढेर सारा काम है, जो यह तय करना चाहते हैं कि दुनिया में AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जहां कुछ तकनीकी प्रमुख नौकरियों के जाने की चिंता में हैं, वहीं हुआंग एक ऐसा भविष्य देखते हैं, जहां तकनीकी कौशल और रचनात्मकता का महत्व पहले से कहीं ज्यादा होगा।