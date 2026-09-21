पिछले साल दुनियाभर में बिके केवल 7,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स

2025 में दुनियाभर में केवल 7,000 ह्यूमनॉइड रोबोट बिके थे। इनमें से ज्यादातर रोबोट कोई खास काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्हें अनुसंधान संस्थानों या ऐसी कंपनियों ने खरीदा था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को बेहतर बनाने के लिए डाटा इकट्ठा कर रही थीं।

दूसरे लाखों रोबोट्स की बिक्री के मुकाबले यह संख्या बहुत कम है। अभी ये रोबोट रोजमर्रा के काम करने के बजाय ज्यादातर प्रयोगों या AI को ट्रेनिंग देने में लगे हैं।