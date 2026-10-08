2030 तक 1 अरब 5G यूजर का लक्ष्य, सिंधिया बोले- अब दुनिया को टेक्नोलॉजी देगा भारत

सिंधिया ने कहा कि डाटा की कीमत घटने से इंटरनेट लोगों के लिए आसान हुआ है।

2014 में 1GB डाटा करीब 268 रुपये का था, जो अब 8 रुपये में मिल रहा है। देश में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 1.1 अरब से ज्यादा और मोबाइल ग्राहकों की संख्या करीब 1.35 अरब हो चुकी है।

2022 में 5G सेवा शुरू होने के बाद करीब 55 करोड़ यूजर इससे जुड़ चुके हैं। अब यह संख्या 1 अरब तक पहुंचाने की तैयारी है।